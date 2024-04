www.controradio.it 🎧 La 77esima Estate Fiesolana dal 6 giugno a settembre al Teatro Romano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

La 77esima Estate Fiesolana dal 6 giugno a settembre al Teatro Romano: nella splendida cornice del Teatro Romano di Fiesole dal 6 giugno fino a settembre torna la 77esima edizione dell’Estate Fiesolana. Oltre 100 giorni di programmazione a cura di PRG e Music Pool con una proposta artistica molto variegata, italiana e internazionale che va dalla prosa politica e filosofica alla danza, dal jazz alla musica classica.

Audio: Claudio Bertini di PRG S.r.l e Gianni Pini dell’Associazione Music Pool

Si apre nei primissimi giorni di giugno con tre appuntamenti di jazz a cura di Music Pool: già il 6 con una formazione stellare con Calderazzo, Patitucci e Weckl, e si prosegue il 10 ed il 14 con due serate in collaborazione con il Liceo Dante ed il Conservatorio. E poi il ritorno in teatro di Beppe Grillo(17 giugno) con il suo nuovo spettacolo in collaborazione con il Teatro Puccini che contiene un doppio riferimento all’opera di Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila. Presente la musica d’autore con Simone Cristicchi (8 luglio)e la sua straordinaria proposta ispirata al repertorio mistico di Franco Battiato, e con Mauro Pagani(15 luglio)che farà tappa del suo tour per il 40° anniversario dall’uscita di Crêuza De Mä, il disco scritto con Fabrizio De André. Per la scena musicale internazionale ancora grandi appuntamenti: jazz, soul e R&B per Cory Henry(9 luglio),Dana Al Fardan (17 luglio)con un concerto di musica classica contemporanea per orchestra e voce e Rufus Wainwright (20luglio),definito da Sir Elton John come il più grande cantautore vivente.

Per gli appuntamenti con il teatro civile e di narrazione segnaliamo la coppia formata da Corrado Formigli e Stefano Massini(23 luglio),il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti(24 luglio) ed il recital dello scrittore e sceneggiatore Roberto Saviano(3 settembre)

Non manca il teatro classico con I Menecmi da Plauto (26 giugno),Ifigenia in Aulide di Euripide (13 luglio) e Il grande racconto del labirinto(30 luglio),il progetto di Sergio Maifredi con la drammaturgia di Giorgio Ieranò, insegnante di letteratura greca e traduttore teatrale. The Pilgrims Choir diretto da Gianni Mini torna sul palco del Teatro Romano di Fiesole insieme al Trio Le Signorine e conla straordinaria partecipazione di Alessandro Riccio.

In collaborazione con il Teatro Puccini saranno organizzate altre le serate Massimo Recalcati (19 giugno)e Aldo Cazzullo insieme a Moni Ovadia(23 luglio)Nuovi tour teatrali anche per Carmen Consoli(28 giugno)con il suo nuovo progetto di valorizzazione degli strumenti e del patrimonio musicale siciliano, Sergio Cammariere a cura di Music Pool(12 luglio)con un repertorio di canzoni che hanno reso celebre il cantautore, e Max Gazzè(29 luglio)in un concerto completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Per tutti questi eventi la prevendita è già in corso.

Il Teatro Romano, come tradizione, ospiterà la giornata dedicata alla Festa della Musica(21 giugno),uno dei più importanti eventi a valore culturale che celebra il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. La serata è curata dalla Scuola di Musica di Fiesole, l’ingresso è libero masu prenotazione.

La presenza del Teatro Pubblico Ligure è riconfermata anche quest’anno con un altro progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi: la grande letteratura di mare di autori del calibro di Salgari, Hemingway e Melville. Un viaggio a tappe in quattro serate, come scali di una rotta attraverso gli oceani, darà voce ai protagonisti, in un racconto orale di avventure antiche quanto l’uomo.

Un doppio appuntamento con la danza lo porta la compagnia Lyric Dance Company(2 luglio Defilé di danza-16 luglio omaggio a Amy Winehouse),mentre i concertisti dell’ORT-Orchestra della Toscana torneranno a Fiesole insieme ad Alessandro Riccio per un evento dedicato a Giacomo Puccini in occasione del centenario della morte del compositore lucchese (22 luglio)Le sorprese del cinema dal 5 al 21 agosto è la rassegna cinematografica curata dalla Fondazione Stensen che propone due settimane di proiezioni da godere al fresco del Teatro Romano di Fiesole.

In via di definizione la data per la cerimonia del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema durante la quale verrà consegnato il prestigioso riconoscimento ad un regista internazionale.