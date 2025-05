www.controradio.it 🎧 Acqua col contagocce e autobotti da stasera fino a domenica per dieci comuni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Scatta stanotte il razionamento dell’acqua per il potenziamento della rete idrica da parte di Publiacqua. Rinnovare l’Autostrada dell’Acqua ed evitare future interferenze con la nuova linea della Tramvia costerà qualche disagio a una vasta area metropolitana, tra Firenze e Prato e Pistoia. Fino all’11 maggio, dalle 8 alle 23, l’appello del gestore è per un uso responsabile della risorsa idrica, anche nelle zone non coinvolte dai lavori.

Weekend a secco, o per lo meno a singhiozzo. Per realizzare l’autostrada dell’acqua con il collegamento di nuove tubazioni, Publiacqua ha annunciato da tempo la necessità di fornire il servizio col contagocce fino a domenica mattina 11 maggio, non senza compensare il disagio con 24 autobotti distribuite sul territorio. Abbassamenti di pressione e interruzioni riguardano circa 350 mila residenti per un totale di 10 comuni coinvolti con Firenze, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, Quarrata e Agliana. Tutti serviti dall’impianto di potabilizzazione dell’Anconella.

Le zone, come per I temporali, sono divise per fascia di criticità : la rossa a indicare la forte riduzione, perciò via alle scorte tra Novoli, Rifredi, Cure e Castello nel capoluogo toscano, e in buona parte della città di Prato dove la Sindaca Ilaria Bugetti ha già emesso un’ordinanza per le scuole. Criticità anche per i Comuni di Campi e Signa. In Arancione finisce il centro storico fiorentino, la zona di Soffiano, oltre alla Piana e le frazioni di Galceti-Figlini e Santa Lucia nel pratese.

Rimane la gialla come indicativa di condizioni variabili di prelievo, comunque garantito. I cantieri di Publiacqua avranno effetti anche sulla viabilità , tra restringimenti e chiusure li consiglio è quello di portare pazienza e soprattutto di consultare il sito del gestore per ogni dettaglio.Â