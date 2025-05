In Toscana più reati contro patrimonio culturali e più denunce

In lieve aumento i reati contro il patrimonio culturale in Toscana l’anno scorso. E’ quanto emerge dall’analisti dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale: “A fronte di 24 eventi commessi nel 2023, ne sono stati registrati 28 (+17%)”.

I luoghi maggiormente colpiti si confermano gli edifici religiosi (11 nel 2024), ricchi di beni ed oggetti artistici, spesso facilmente commerciabili, dislocati soventemente in zone periferiche o rurali. Segnalato però anche “un importante incremento, del 100% circa, 28 nel 2023 e 57 nel 2024, delle persone deferite all’autorità giudiziaria, a testimonianza dell’intenso lavoro di prevenzione e repressione dei reati, svolto dai carabinieri Tpc di Firenze.

Tra i denunciati 11 lo sono stati per reati in danno del paesaggio e 14 per illecite attività di scavo. Effettuate poi dai carabinieri tpc di Firenze 11 verifiche sulla sicurezza di musei, biblioteche e archivi; controllati 2647 beni nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; 174 esercizi antiquariali e commerciali; 16 mercati e fiere del settore e recuperati 90 beni antiquariali, archivistici e librari e 764 reperti archeologici. Ancora sequestrate 70 opere di arte contemporanea contraffatta. Nel corso delle attività sono stati anche controllati 37 siti tutelati da vincoli paesaggistici e monumentali e 38 aree archeologiche.