San Vincenzo: genitori lanciano bidone spazzatura in campo basket per protesta contro arbitraggio

La notizia riportata dal quotidiano il Tirreno. Nel pubblico anche la sottosegretaria all’ambiente Silvia Velo. I fatti sono accaduti durante la gara delle giovanili di basket S.Vincenzo-Arcidosso, giocata il 6 gennaio al palazzetto di San Vincenzo (Livorno), protagonisti alcuni genitori dei ragazzi della squadra ospite

Offese all’arbitro durante la gara e, dopo la fine dell’incontro, un grosso bidone della spazzatura lanciato da un genitore dalla tribuna sul campo. E’ accaduto durante la gara delle giovanili di basket San Vincenzo-Arcidosso, giocata il 6 gennaio al palazzetto di San Vincenzo (Livorno), protagonisti alcuni genitori dei ragazzi della squadra ospite.

La gara è stata vinta dal San Vincenzo per 68 a 66, tre gli espulsi, tutti dell’Arcidosso compreso l’allenatore, per offese all’arbitro che, riporta il giornale, è uscito poi da una porta secondaria. Tra gli spettatori di casa c’era anche il sottosegretario all’ambiente Silvia Velo nelle vesti di mamma: il figlio gioca per il San Vincenzo. “E’ stato un gesto brutto – commenta – nessuno è stato colpito, ma il bidone è stato lanciato quando i ragazzi stavano ancora uscendo dal campo. E’ vero, è stata una partita tesa, con un doppio ribaltamento negli ultimi due minuti, c’è stata anche qualche reazione tra i giocatori. Ma, abituata a un certo fair play nel basket, mi ha colpito anche che il pubblico fischiava ai tiri liberi”. Tornando al lancio del bidone Velo parla di “condotte incivili che sono un brutto esempio per i ragazzi i quali si sono comportati meglio dei loro genitori. L’importante – conclude – è che tra i ragazzi si siano poi chiariti. E spero che quanto accaduto faccia riflettere chi ha commesso quel gesto”.