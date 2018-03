Pistoia Blues 2018 annunciato Mark Lanegan e i Supersonic Blues Machine

La serata del 15 Luglio al Pistoia Blues Festival si arricchisce di un grande protagonista della musica internazionale: la Mark Lanegan Band sul palco di Piazza Duomo a precedere i Supersonic Blues Machine con Billy F. Gibbons degli ZZ Top!

Mark Lanegan l’ex voce degli Screaming Trees aprirà il concerto (inizio ore 21.00) ai Supersonic Blues Machine con super ospite d’eccezione Billy Gibbons, cantante e chitarrista degli ZZ Top. Dopo l’sperienza con gli Screaming Trees, la militanza nei Queens of the Stone Age e Afghan Whigs, Lanegan ha pubblicato dieci album da solista e collaborato con artisti come PJ Harvey, Isobel Campbell, Melissa Auf Der Maur e gli Afterhours di Manuel Agnelli.

Dopo di lui il concerto dei Supersonic Blues Machine, duo formato da Fabrizio Grossi bassista, produttore, cantautore e il batterista Kenny Aronoff. Arricchiti dalla presenza di Billy Gibbons chitarrista e voce solista dei leggendari ZZ Top. Si tratta della sua prima volta al Pistoia Blues Festival in 40 anni di carriera e 50 milioni di dischi venduti.

INFO: I biglietti per il concerto di Supersonic Blues Machine very special guest Billy Gibbons +Mark Lanegan Band il prossimo 15 luglio 2018 saranno in vendita da domani 30 Marzo sui circuiti tradizionali ticketone.it, boxol.it, ticketmaster.it a prezzi variabili a partire da 25€ +dp. Tutte le informazioni sul sito del Festival www.pistoiablues.com e le news sulla pagina facebook ufficiale facebook.com/pistoiablues , Twitter e Instagram.