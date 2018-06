Il Baciami Festival, dal 23 giugno la rassegna estiva di musica italiana, sulla terrazza del locale “Precisamente Calafuria”

Il 30 giugno si esibirà The Andrè, a seguire sarà la volta di Lorenzo Kruger che interpreterà nella versione minimale voce e piano acustico il meglio del repertorio dei Nobraino, poi la rassegna proseguirà con le musiche di Rino Gaetano il 14 luglio con sul palco Cecco e Cipo (unico concerto estivo) ed Eugenio in via di Gioia; 21 luglio con Coma Cose e Kaufman che omaggeranno Giorgio Moroder; il 28 luglio avremo Novi, Postino e Viito per l’omaggio al grande Lucio Dalla; l’11 agosto con Paolo Ruffini, Pinguini Tattici Nucleari e La Notte per una serata dedicata alle musiche della commedia italiana; 18 agosto Siberia e Francesco De Leo per il tributo a Luigi Tenco, il 25 agosto Galeffi e Sara loreni per un Omaggio a Ciampi. Questi al momento gli appuntamenti annunciati.

