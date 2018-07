Dragon Boat, oggi Pink Parade Opening Ceremony

Firenze, parte oggi venerdì 6 luglio, e andrà avanti fino a domenica, la V edizione del Festival mondiale di Dragon Boat, che si svolgerà tra il Parco delle Cascine e le acque dell’Arno.

Oggi alle 17:30 Pink Parade Opening Ceremony, una parata delle squadre che si svolgerà nel centro di Firenze con partenza da Piazza Pitti e arrivo in Piazza Signoria dove si terrà la Opening Ceremony.

In occasione della manifestazione, indetta dall’lnternational Breast Cancer Paddler’s Commission e organizzata dall’associazione Firenze in rosa onlus, è prevista l’illuminazione in rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, della Loggia dei Lanzi nelle sere di domani, sabato e domenica.

E solo domani sera ci sarà la proiezione del logo del Festival di colore rosa sulla facciata di Palazzo Vecchio. L’illuminazione, a cura di Silfi spa, sarà visibile a partire dalle 21.25 fino alle 4.45.

Il Festival, patrocinato dal Ministro per lo Sport, è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana con il supporto del Comune.

L’evento si svolge ogni quattro anni in destinazioni diverse del mondo e costituisce un evento internazionale partecipativo, senza connotazioni di carattere agonistico, rivolto a squadre di donne, ma anche uomini, operati di tumore al seno (Breast Cancer Survivors), che svolgono la pratica del Dragon Boat come attività riabilitativa post-operatoria. Dalla sua istituzione nel 2005, il Festival Mondiale di Dragon Boat delle Donne in Rosa ha toccato Canada, Australia e USA e per la prima volta, coinvolgendo l’Italia, avrà luogo nel continente europeo.

Le Nazioni Presenti: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

ore 17:00 Raduno in Piazza Pitti

SALUTI Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze ore 17:30 Un drago umano segnerà l’inizio della Parata.

IL PERCORSO :

Piazza Pitti – Via Guicciardini – Ponte Vecchio – Piazza Signora. ore 18.30 Cerimonia di apertura, Piazza Signoria

INTERVENGONO

o Meri Gibson, President Of Ibcpc (International Breast Cancer Paddler’s Commission)

o Andrea Vannucci, Assessore allo Sport Comune di Firenze

o Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute, Wellfare e all’integrazione Socio Sanitaria, Sport Regione Toscana

o Eugenio Giani, Presidente Consiglio Regionale della Toscana

o Dr Don Mckenzie (Medico Canadese che ha fondato Dragon Boat Festival 20 Anni fa)

o Anna Villarini Istituto Nazionale dei Tumori di Milano