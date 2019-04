Zingaretti (Pd): “Difendiamo Firenze da rischio declino”

“Firenze è governata bene e ve lo posso dire da cittadino di Roma. Difendiamo Firenze dal rischio del declino”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo a Firenze, alla casa del popolo di San Bartolo a Cintoia, a un’iniziativa organizzata per l’apertura in Toscana della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative.

“La qualita’ della vita delle persone cambia se un Comune e’ governato bene o e’ governato male. E a Firenze, citta’ che e’ governata bene, per un cittadino di Roma, fa la differenza”. Ha sottolineato nel suo intervento il segretario nazionale del Partito democratico.

Per le amministrative “il vero messaggio e’ mobilitarci per difendere Firenze dal rischio del declino. Questa e’ la verita’. Difendiamo le nostre terre perche’ le velleita’ del populismo, sono bravi per questo motivo, raccolgono le paure, le brandiscono, le usano, le elevano, ma non sanno risolvere i problemi legati a quelle paure”. Lo afferma Zingaretti. “Se c’e’ una differenza fra noi e loro sta qui- aggiunge-: loro usano i problemi, noi siamo quelli che vogliono risolverli. E questo lo puo’ fare solo un partito che combatte unito insieme ad altri, combatte per l’Italia su un’idea di civilta’ della nostra comunita'”.

“C’è bisogno del Pd, delle sue alleanze, delle sue aperture, del suo spirito unitario: di tutto ciò c’è bisogno non per noi ma per l’Italia. Ci sarà bisogno di unità, bisogno del nostro amore per i nostri cittadini, il nostro Paese, i nostri territori”, ha concluso Zingaretti in un passaggio del suo discorso.

Un estratto del suo intervento raccolto da Gimmy Tranquillo