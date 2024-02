XXXV Mostra primaverile delle Antiche Camelie della Lucchesia

Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia, più di 150 eventi in 8 giorni. La manifestazione compie 35 anni e si svolgerà per quattro fine settimana (dal 2 al 24 marzo 2024). A Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) il camelieto e i giardini del borgo apriranno al pubblico con migliaia di piante in fiore. In programma visite guidate, offerta enogastronomica, spettacoli, animazione per bambini e rievocazioni storiche.



Il Borgo delle Camelie torna a fiorire. A Pieve e Sant’Andrea di Compito è tutto pronto per la 35esima edizione della ‘Mostra Antiche Camelie della Lucchesia’, che si svolgerà eccezionalmente nei primi quattro fine settimana di marzo 2024 (nei giorni 2-3, 9-10, 16-17 e 23-24). In otto giorni di Mostra ci saranno più di 150 eventi. Non sono in programma solo visite al camelieto – che con le sue 1.500 piante su 4 ettari, con più di mille cultivar differenti, è il più esteso d’Europa – ma anche cibo della tradizione, eventi culturali, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche e animazione per i bambini.

Tra le principali novità, oltre ad aver aggiunto un week-end, la Mostra offrirà una proposta d’intrattenimento più ampia e variegata e maggiori servizi ai visitatori, a cominciare dal potenziamento delle navette per raggiungere il borgo, che sarà chiuso al traffico, e una maggiore offerta enogastronomica: oltre all’area ristoro del Centro Culturale Compitese, che organizza l’evento in collaborazione col Comune di Capannori e che aumenterà la superficie per l’accoglienza con l’installazione di nuove strutture, ci sarà anche un bar all’interno del camelieto, attrezzato per la vendita di panini realizzati con prodotti del territorio.

Ci saranno appuntamenti dedicati ai bambini (in giro per il borgo in sella all’asino, spettacoli del gruppo Verdifole, l’animazione di Gigetto il folletto, il concorso di pittura e la caccia al tesoro dedicata al maestro Giacomo Puccini), laboratori (carta giapponese, cucito, ritratti fotografici, serigrafia), percorsi esperienziali (cerimonia del tè giapponese e visite guidate al camelieto, all’Antica Chiusa Borrini e al Borgo delle camelie), concerti (quelli jazz con la Scuola di Musica “MusicZone” di Capannori, la banda con la Filarmonica “Giacomo Puccini”, “My God is Blues” e la canzone popolare con Gildo dei Fantardi). Ma anche spettacoli (le bolle di sapone con Fabio Saccomani, la danza contemporanea con la scuola “Giuliett Dance Project” e uno spettacolo in vernacolo lucchese a cura di Marco Nicolosi), mostre (“Il Giardino delle Farfalle”, “La musica illustrata” a cura di Cristiano Soldatich, “Nepal, una scuola ai piedi dell’Himalaya” a cura del fotografo Matteo Marsalli, “Oltre il lago, la bellezza. Scorci e meraviglie dell’Oasi Naturale della Gherardesca” a cura del Gruppo Fotografico Compitese, “Capannori, la bellezza ovunque” a cura dell’amministrazione comunale) e rievocazioni storiche (accampamento medievale e sfilata con il Gruppo storico “Casteldurante” di San Ginese di Compito, gli sbandieratori della “Contrada Santa Colomba” di Bientina e le danze medievali con l’associazione “Lo Studiorum” di Lucca). E poi la presentazione del libro “Sinfonia di un bosco in rivolta”, con l’autrice e compositrice Paola Massoni, e, tra le curiosità, anche un’esposizione di auto d’epoca – e non solo – dell’associazione “Amici delle Rosse”. PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

La manifestazione, che per la prima volta avrà come media partner l’emittente radiofonica Controradio, si apre al sociale con il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze dell’Associazione Down Lucca (che garantiranno assistenza nell’accoglienza e nell’area ristorazione), con la Commissione pari opportunità del Comune di Capannori (camelie in dono, sconto sui biglietti e promozione della corsa “Ego Women Run”) e con l’associazione “Hands of Love” che aiuta i bambini e le donne dell’Uganda.

Si rinnova infine la collaborazione con Villa Reale di Marlia, che per il mese di marzo garantisce il biglietto ridotto a coloro che nei giorni infrasettimanali si presenteranno con il tagliando della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia.

Nei giorni di mostra (2-3, 9-10, 16-17 e 23-24 marzo 2024) il costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 13 anni, giornalisti) e offre il diritto al viaggio in navetta. Il centro del paese sarà infatti chiuso a l traffico, ma è possibile parcheggiare presso il “Frantoio sociale del Compitese” (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori) dov’è presente anche la biglietteria. Nei giorni infrasettimanali il costo del biglietto è di 5 euro e nel borgo non ci saranno limitazioni per le auto. Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it. L‘inaugurazione è in programma sabato 2 marzo 2024 al Camellietum Compitese (ore 11).