🎧Wired Next Fest torna a Firenze per la 10°edizione a tema Italia

Torna a Firenze il Wired Next Fest , il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. Il 30 novembre a Palazzo Vecchio, dalle 10 alle 19 si potrà assistere a numerosi incontri con ospiti internazionali intorno al tema di questa decima edizione, ovvero l’Italia. Si indagherà il percorso del nostro paese nel costruire il suo futuro, tra transizione ecologica, intelligenza artificiale e rapporti con altri paesi. Audio: Andrea Giorgio, assessore all’ambiente e alla transizione ecologica e Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.Â

Il 30 Novembre, dalle 10 fino alle 19 sul palco del Salone dei Cinquecento sarà possibile assistere a numerosi incontri su temi cruciali come intelligenza artificiale, infrastrutture digitali, geopolitica, transizione energetica, politiche alimentari, immigrazione, satira e politically correct, industria creativa e altro ancora. Questi argomenti verranno affrontati facendo un focus sul nostro paese: cosa sta facendo l’Italia per costruire il proprio futuro? Come si posiziona rispetto al resto del mondo su innovazione, ecologia, tecnologie digitali?

Ospiti italiani e internazionali si confronteranno sul ruolo dell’innovazione come strumento di crescita e benessere per l’Italia. Scienziati, tecnologi, economisti, grandi aziende, Pmi, start-up, artisti e intellettuali discuteranno di come- anche in un mondo globalizzato- le culture e le politiche locali siano in grado di influenzare i processi di svilppo e la nascita di nuove tendenze.

 Ipsos, società multinazionale di ricerche di mercato e consulenza metterà in luce i trend tecnologici e sociali del 2024. Si parte giovedì 30 alle ore 10 con la presentazione e i saluti del direttore di Wired Italia, Federico Ferrazza, e Nicola Neri, amministratore delegato di Ipsos Italia, che insieme cercheranno di delineare le tendenze tecnologiche e politiche globali del prossimo futuro.

Inoltre, un momento speciale vedrà la partecipazione del sindaco Dario Nardella che incontrerà oltre 500 ragazzi e ragazze fiorentini che nel corso del 2023 hanno raggiunto la maggiore età  celebrando così il raggiungimento dei pieni diritti civili e politici, in un evento dedicato al futuro, riservato a chi questo futuro lo vivrà in prima persona.