“Lavoravamo più nel lockdown che ora, perché le persone si rivolgevano ai negozi di vicinato per evitare file e spostamenti. Adesso senza turisti non sappiamo come reinventarci”.

A dirlo è il sig. Giuseppe Pucci proprietario della storica enoteca fiorentina Mondovino che negli ultimi anni aveva sviluppato una rete di wine tasting e degustazione di prodotti tipici che è completamente ferma.

L’intervista realizzata da Chiara Brilli