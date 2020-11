“Vorrei solo andare a scuola perché con la dad non capiamo niente”, studenti al presidio di Priorità alla scuola

Davanti al Liceo Galileo il presidio permanente di Priorità alla Scuola. La richiesta è riaprire le scuole in sicurezza, risolvere il nodo dei trasporti e istituire un sistema di tracciamento rapido.

A cinque mesi dalla fine del lockdown le scuole superiori sono state chiuse di nuovo, in didattica a distanza al 100%. Priorità alla scuola ha organizzato un presidio accanto all’entrata del Liceo Galileo, al lato del Consiglio Regionale per richiedere la riapertura delle scuola superiori in sicurezza.

Il presidio è iniziato con una lezione all’aperto: La Ginestra di Leopardi raccontata dalla professoressa Maria Beatrice Di Castri.

Al presidio erano presenti studenti e docenti di diversi gradi scolastici. “Io vorrei solo andare a scuola perché con la DaD non capiamo niente”, racconta una studentessa del primo anno del liceo del Liceo Capponi. Dello stesso parere anche Matteo, universitario che frequenta la facoltà di Lettere: “La didattica a distanza non è una soluzione, semplicemente un tampone. Sarebbero serviti maggiori investimenti per avere più sedi, più aule, più posti per lo studio”.