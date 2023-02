Vivismart a Firenze, condomini e servizi su misura over 65

Progetto Vivismart Co e Fabrica con supporto Fondazione Cr Firenze per il sostegno della popolazione anziana di Firenze.

Firenze, un quarto dei fiorentini è over 65 e il loro numero nei prossimi anni è destinato a crescere. Per aiutare gli anziani a vivere una vita socialmente attiva e sostenere uno stile di vita indipendente, offrendo supporto nel momento in cui si presentano le prime fragilità, arriva il programma ViviSmart, finalizzato a offrire servizi integrati a favore della popolazione anziana.

A lanciarlo Co&so insieme al consorzio Fabrica con il sostegno di Fondazione Cr Firenze. Vivismart, spiega una nota, si concretizza attraverso soluzioni abitative indipendenti, prive di barriere architettoniche dove l’anziano può vivere come a casa propria, usufruendo di servizi e assistenza su misura, e servizi a domicilio, dalla diagnostica alla spesa.

Il progetto è stato al centro di un convegno oggi a Palazzo Incontri a Firenze dal titolo “Senior housing e soluzioni innovative per gli over65”. Secondo un’indagine promossa dal consorzio Fabrica e realizzata da Simurg Ricerche di Livorno, nel territorio della provincia di Firenze (dati inizio 2022) risiedono più di 250mila persone con più di 65 anni, pari al 26% della popolazione totale (987mila residenti).

L’indice di vecchiaia è di 217 over 65 ogni 100 giovani, ed è in rapida crescita: nel giro di pochi anni arriverà a sfiorare la soglia del 300% (270 anziani per 100 giovani nel 2030). “Che la popolazione stia invecchiando è un dato di fatto che la società, la sanità, le istituzioni non possono ignorare – sottolinea Claudia Fiaschi presidente di Co&So -: l’obiettivo di tutti deve essere quello di aiutare gli over 65 a mantenere il benessere nella quotidianità della vita, attraverso una rete di servizi integrati, assistenza mirata e di relazioni sociali”. Per Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze, “di fronte a una prospettiva di invecchiamento della popolazione così significativa Vivi Smart rappresenta una risposta concreta e innovativa per la nostra comunità”.

“La Toscana è una delle regioni con la più alta percentuale di persone anziane ed anche con la più alta aspettativa di vita e di invecchiamento in buona salute – afferma l’assessore regionale al sociale Serena Spinelli -. È un fatto positivo, ma che pone nuove sfide”.