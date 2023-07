Viola Park: la Fiorentina si allena ma i tifosi non possono assistere

Dallo scorso 12 luglio la Fiorentina ha iniziato il ritiro estivo al Viola Park, la sua nuova casa; a oggi, però, per i tifosi non è possibile assistere agli allenamenti e alle amichevoli perché mancano i permessi di agibilità delle strutture dove possono essere ricevuti.

In merito a questo, tramite il proprio profilo Facebook, l’Associazione Tifosi Fiorentini, coadiuvata dall’Associazione Centro Coordinamento Viola Club e Associazione Solo Viola, ha voluto esprimere la propria insoddisfazione: “Lunedì 17 luglio presso il Viola Park all’interno del Media Center si è svolto un incontro tra le Associazioni del tifo e la dirigenza della Fiorentina. È iniziato il ritiro, e i tifosi vogliono assistere alle amichevoli e agli allenamenti.

La nota continua: “Siamo stati informati che per il ‘momento’ non è possibile. Stiamo scherzando? Quando si pensa di risolvere il problema del parcheggio di cui tutti siamo a conoscenza ormai da tempo? Non è pensabile non entrare al Viola Park, non è pensabile che manchi l’agibilità ai due stadi del Viola Park”.

Il comunicato conclude con un appello alle istituzioni perché risolvano il problema il prima possibile: “Vogliamo assistere in tutti i modi all’amichevole con il Catanzaro. Non si può sapere che la squadra è al Viola Park e i tifosi fuori che non possono entrare: non esiste! Chiediamo con forza alle Istituzioni che sono coinvolte a vario titolo di trovare una soluzione praticabile nell’immediato almeno in occasione delle partite, eventi, al Viola Park per poi ovviamente arrivare ad una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile”.