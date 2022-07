Vigili del fuoco a lavoro per domare incendio edificio industriale

By

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamenti di Montepulciano e di Montalcino, stanno intervenendo dalle ore 23:00 di ieri sera, nel comune di Chiusi in Via Montelunghino, per domare un incendio di un edificio industriale adibito alla produzione di calzature.

I Vigili del fuoco sono a lavoro con due squadre, un’autoscala, due autobotti, il carro aria, per un totale di 20 unità e 7 automezzi. L’incendio al momento è generalizzato.

Sul posto anche i funzionari per il coordinamento delle squadre.

E in viaggio dal comando di Firenze il mezzo per portare ulteriori bombole di aria per l’autoprotettori.