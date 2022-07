Incidente stradale sulla A1, un morto e un ferito

Siena, un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito gravemente in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tratto toscano dell’A1, tra i caselli di Valdichiana e Chiusi in direzione Roma.

Da quanto ricostruito al momento si è trattato di un scontro tra un camion e un altro veicolo. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 16:00 di giovedì, e lungo la carreggiata sud, si sono verificati 7 km di coda, mentre in direzione Firenze si sono formati 2 km di coda a causa di curiosi.

L’uomo deceduto sarebbe un quarantenne, il ferito, un uomo di 28 anni, è stato trasportato all’ospedale di Siena, in codice 3, con l’elisoccorso.

Sul luogo dell’evento con i soccorsi sanitari – automedica di Nottola, ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena e l’ambulanza della Misericordia di Sarteano – e meccanici intervenuti i vigili del fuoco, la polstrada e personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Agli utenti diretti a Roma Aspi consiglia di uscire a Valdichiana, imboccare la viabilità ordinaria in direzione Torrita di Siena, per poi immettersi nella Ss 326 in direzione Chiusi e rientrare in A1 a Chiusi.

L’incidente ha coinvolto un furgone ed un camion, perr cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Arezzo il furgone, con alla guida l’uomo poi deceduto, ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva nello stesso senso di marcia. Il ferito è un ventottenne che viaggiava con la vittima e che nell’urto è stato sbalzato fuori dal mezzo: è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Siena. Il conducente del furgone è invece rimasto incastrato nell’abitacolo ed i vigili del fuoco hanno lavorato più di un’ora per estrarlo dalle lamiere. Illeso il camionista.