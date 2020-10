Vicofaro(Pistoia): sette migranti positivi coronavirus nel centro di accoglienza

Tutti trasferiti in albergo sanitario, prosegue screening sulle persone ospitate

Positivi al coronavirus sette ospiti della struttura di accoglienza per migranti della parrocchia di Vicofaro (Pistoia). Lo rende noto l’Asl Toscana centro, precisando che due medici e due infermieri dell’Usca stanno sottoponendo a screening tutte e 120 le persone attualmente presenti nel centro. I sette risultati contagiati sono già stati trasferiti in un albergo sanitario.

Secondo quanto precisato, al momento sono state sottoposte a test rapido 70 persone, e in giornata saranno terminati i controlli anche sulle altre 50. Anche alle persone risultate negative la Asl proporrà un periodo di quarantena in un albergo sanitario.