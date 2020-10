Vicofaro in isolamento: Medici per i Diritti umani assiste i migranti

La clinica mobile di Medici per i Diritti Umani ha riscontrato alcune persone con sintomi compatibili con Covid-19: due persone positive e una terza in attesa di risposta presso la Parrocchia di Vicofaro a Pistoia.

Oltre ad attivare un numero telefonico per il supporto medico agli ospiti della parrocchia, nei prossimi giorni il team di MEDU si recherà con regolarità presso la struttura per svolgere attività di monitoraggio e assistenza clinica.

Quello di Vicofaro non è certamente l’unico contesto di accoglienza, in cui siano in questo momento presenti casi di positività Covid-19. L

MEDU auspica che, con la stagione invernale alle porte, i servizi sanitari territoriali riescano ad attivare protocolli veloci ed efficaci per tutte le persone che vivono in condizioni di marginalità, nelle occupazioni e per strada affinché si possa fornire un’assistenza tempestiva ed efficace. Medu sottolinea che sarebbe auspicabile fornire alle unità di strada kit di test rapidi, aumentare o individuare strutture idonee per la quarantena di chi vive in strada o in contesti sovraffollati, rafforzare il coordinamento e le sinergie tra le USL e le associazioni che operano a bassa soglia. Il ritardo accumulato è purtroppo notevole, è necessaria fin da subito un’inversione di tendenza per proteggere in modo adeguato i gruppi di popolazione più vulnerabili.