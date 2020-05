Viareggio, mascherine e guanti abbandonati in strada

Viareggio, alcune foto che testimoniano la presenza di mascherine e guanti monouso abbandonati in strada è stata postata dal sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro sulla propria pagina facebook.

A commento dell’immagine il primo cittadino del Comune di Viareggio ha scritto: “Questo non è il Covid-19, questa è solo maleducazione, sciatteria, cattiveria, menefreghismo. Cerchiamo di voler bene a noi stessi, ma anche al territorio dove viviamo. Non vi vergognate?”

Il post del Sindaco ha scatenato una forte indignazione tra i cittadini di Viareggio che hanno lasciato centinaia di commenti ed oltre mille interazioni.

“Questa è arroganza, l’educazione viene data dalle famiglie e non mi sembra di aver visto un cambiamento – si legge in uno dei commenti – Non ci scordiamo che prima si trovava bottiglie di ogni genere a terra, l’abitudine malsana cambia solo di articolo. Con questi personaggi ci vuole solo il controllo della polizia e multe senza pietà”.

“Buongiorno Sindaco, no non si vergognano – scrive un’altra cittadina -Sono gli stessi che lasciano per strada gli escrementi dei loro cani, le cicche, la carta… peccato che non hanno in mano il Covid 19 forse riuscirebbero ad abbandonarlo in un luogo sicuro! La maleducazione è la piaga maggiore della terra. Buon lavoro”.