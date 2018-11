Viareggio, maltempo: nubifragio, strade allagate

Alcune strade allagate a Viareggio (Lucca) a causa della pioggia incessante nel primo pomeriggio.

E’ un problema che si verifica spesso quando c’è quantità di pioggia che viene giù in modo copioso. Le strade si sono allagate sia nel centro storico, che nei quartieri di periferia. Notevoli i problemi per gli automobilisti ed i pedoni, ma anche i commercianti rischiano di avere l’acqua nei propri negozi quando con i transiti delle vetture nelle strade molto allagate viene smossa l’acqua verso gli esercizi per una specie di effetto-motoscafo.

Sempre a causa delle forti precipitazioni del pomeriggio in Versilia, per motivi precauzionali la Protezione civile del comune di Camaiore ha comunicato che verrà chiuso il sottopasso ferroviario di via della Carraia tra Capezzano Pianore e Lido.

Nella zona ci sono allagamenti sulla viabilità principale pertanto viene raccomandata la massima attenzione alla guida. Allagamenti anche nelle zone dell’ospedale Versilia. Fossi quasi al limite anche a Massarosa, nella zona di Piano di Conca.