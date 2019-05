Viareggio: 40enne simula rapina, denunciata

Sporge denuncia ai carabinieri per il furto di 1500 euro, ma si era inventata tutto per giustificare alcune spese effettuate all’insaputa della sua famiglia. Per questo una 40enne di Viareggio (Lucca) è stata denunciata per simulazione di reato.

Nel mentre stava ritirando del denaro presso l’uffico postale di Viareggio, la donna, di professione casalinga, ha dichiarato di essere stata aggredita da due uomini a volto coperto armati di siringa. I militari hanno accertato che la 40enne, si era effetivamente recata all’ufficio postale, ma non aveva effettuato nessun prelievo agli sportelli.

Inoltre, le immagini del sistema di sorveglianza non hanno confermato il percorso d’uscita che la donna aveva indicato in denuncia. I militari hanno quindi convocato nuovamente la 40enne in caserma la quale,, rendendosi conto di aver riportato fatti discordanti, ha ammesso di essersi inventata tutto.