Viadotto E45 riaperto a mezzi pesanti

“La Procura di Arezzo ha ha concesso all’Anas l’autorizzazione alla riapertura al traffico ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate sul viadotto Puleto in E45″. Ad annunciarlo è il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, che ha seguito quotidianamente la situazione, in contatto costante con i colleghi della Val Tiberina.

“Dopo lo sblocco dei lavori dei giorni scorsi arriva la riapertura ufficiale del viadotto E45 al traffico ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate, su due corsie con il limite di velocità a 50 km orari”, dice il primo cittadino. Il procuratore ha comunicato la decisione ai sindaci dei comuni interessati dal Tracciato della E45, cioé Claudio Marcelli di Pieve Santo Stefano, Mauro Cornioli di Sansepolcro, Marco Baccini di Bagno di Romagna, Paolo Fratini di San Giustino Umbro e Luciano Bacchetta di Città di Castello.

“Salutiamo con soddisfazione la riapertura condizionata anche del traffico pesante sul viadotto del Puleto. Auspichiamo che a breve, al termine dei lavori appena iniziati lungo la E45, si possa tornare ad una situazione di normalità dopo che la chiusura di questi mesi ha provocato enormi disagi ai cittadini e danni economici alle aziende del territorio”. Questo il commento dell’assessore toscano ai trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli alla notizia della riapertura al traffico pesante fino a 30 tonnellate, del viadotto Puleto, nel tratto di E45 a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana.

“La Regione – ha detto ancora Ceccarelli – ha fatto tutto il possibile per alleviare queste difficoltà, lavorando a fianco dei sindaci del territorio, stanziando misure ad hoc e chiedendo al Governo, purtroppo inascoltati, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”. “Questa buona notizia – ha proseguito – non deve far passare in secondo piano la necessità di intervenire al più presto sulla vecchia Tiberina 3Bis che resta l’unica viabilità alternativa in situazioni di bisogno e di emergenza come quella degli ultimi mesi”.