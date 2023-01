Nuovo piano stradale di Bagno a Ripoli per ridurre criticità uscita dal casello. E via Benedetto Fortini cambia senso di marcia

Firenze, partirà il 14 gennaio il nuovo piano sperimentale della viabilità nella zona di Ponte a Ema in seguito ad alcune modifiche stabilite dal Comune di Firenze in alcune strade al confine con il nostro territorio, con conseguente a modifiche al confine con Firenze.

L’obiettivo, si spiega in una nota, ridurre le criticità di traffico e le code nelle ore di punta per le provenienze dall’uscita del casello autostradale di Firenze sud e dal raccordo Marco Polo in direzione Grassina e Antella, in attesa della realizzazione del nuovo sistema di rotatorie sulla via Chiantigiana (interventi cofinanziati da Autostrade per l’Italia, su cui da alcuni anni ha lavorato l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli).

Il provvedimento chiave è il cambio di senso di via Benedetto Fortini e via Belisario Vinta, previsto nel territorio del Comune di Firenze. Conseguentemente, gli automobilisti che da Grassina/Antella/Chiantigiana vorranno raggiungere Firenze zona piazza Ferrucci via C. Salutati a Firenze attraverso Via B. Fortini, dal 14 gennaio transiteranno con accesso diretto su via Fortini dalla rotatoria di Ponte a Ema senza quindi più intralciare i flussi provenienti dall’autostrada. Chi invece da Firenze dovrà raggiungere Grassina/Antella/Chiantigiana da via Fortini sarà indirizzato su Via B.Vinta fino a reimmettersi sulla via Chiantigiana attraverso via Lungo l’Ema, nell’intersezione che successivamente è previsto che venga adeguata con una rotatoria.

L’amministrazione di Bagno a Ripoli spiega che si tratta di una fase sperimentale, che sarà accompagnata da un costante monitoraggio sull’andamento della viabilità e da una periodica verifica.