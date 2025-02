www.controradio.it Via Mariti, un anno dopo: l'inchiesta, il quartiere, le attese per il futuro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Via Mariti un anno dopo. Era il 16 febbraio quando un crollo del cantiere Esselunga causò la morte di cinque operai. Oggi per Procura erano ben dieci le travi non a norma. Indagato in direttore dei cantieri strutturali, mentre l’Esselunga può chiedere di mettere in sicurezza l’area.

Un anno dopo tutto è rimasto fermo, congelato. Da quel tragico 16 febbraio, quando al cantiere dell’Esselunga crollò tutto e morirono cinque operai, la scena è rimasta identica. Gli abitanti del quartiere hanno ribattezzato via Mariti, via Dimenticata. Svettano ancora le due enormi gru, i nomi delle vittime sugli striscioni, con le scritte “non dimentichiamo” e la richiesta di farci un parco in quel luogo che doveva diventare l’ennesimo tempio del commercio. Il quartiere aspetta di ritrovare vita e vivibilità. Mentre l’inchiesta è arrivata ad un punto di svolta, a dir poco sconcertante. Per i pm che stanno indagando, ci sarebbero state travi di dimensioni sbagliate, pilastri fuori squadra, poco ferro per sostenerne il peso, ed altri – parole degli inquirenti – “errori macroscopici“. E – cose, se è possibile – ancora più grave, la consapevolezza di queste gravissime carenze che portò all’uso – citiamo ancora i pm – di “espedienti” per tenere insieme un cantiere pieno di difetti strutturali. Bisognava fare in fretta. E le ripetute, inutili ispezioni da parte del committente gettano su tutta la vicenda un’ombra ancora più grave. Ora risulta indagato anche il direttore dei lavori strutturali interni al cantiere, Marco Passaleva. Insieme a Carlo Merchiorre, responsabile dell’ufficio calcolo di Rdb.it Spa e ad Alfonso D’Eugenio, legale della stessa azienda. Si parla dell’impiego di personale non specializzato e non attrezzato a leggere le schede tecniche. Bisognava fare, bisognava fare in fretta. La tragedia di via Mariti era una tragedia annunciata, pagata con la vita di cinque persone e il sacrificio di un quartiere che è rimasto fermo, congelato ad un anno fa.