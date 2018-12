Via della Chiesa, i bambini e quel divieto che nessuno rispetta

A Firenze si parla tanto di sicurezza dei bambini e di ‘educazione civica’ ma poi non si fa rispettare un semplice, necessario divieto

In via della Chiesa c’è un plesso didattico (scuole elementari e materne Torrigiani) frequentato da centinaia di bambini. Per farli accedere in sicurezza alla scuola, è stato giustamente previsto un divieto d’accesso (che per inciso andrebbe allungato: 10 minuti sono oggettivamente pochi) solo che in mancanza di controlli, la strada diventa, come potete vedere dalle foto scattate questa mattina, una specie di autodromo con macchine (anche taxi, molti) che sfrecciano facendo slalom tra genitori e bambini, Inutile far ragionare le persone: rischi di litigare ogni mattina con autobelve e motobelve inferociti perchè ‘devo lavorare’ (come se gli altri fossero in gita). Inutile anche fargli notare che mettono in pericolo piccole creature che potrebbero essere i loro figli o i loro nipoti… Qualche giorno l’anno, ma si contano sulle dita di una mano, all’imbocco della strada (che è molto stretta e dunque molto pericolosa, anche perché ci sono macchine in divieto sosta, spesso su entrambi i lati, come anche nel tratto precedente) per far rispettare il divieto agli incivili, staziona una pattuglia di vigili. Gli altri giorni, ovvero la massima parte dell’anno, è il far west, con il rischio che prima o poi qualcuno si faccia male. Allora che diranno a Palazzo Vecchio? Casualità? Si installino dei pilomat temporizzati, una telecamera, si trovino delle soluzioni adeguate, oppure si dichiari resa e si tolga il cartello dando il via libera alla protevia e alla mancanza di civiltà. Ma è chiaro che così la situazione non può continuare