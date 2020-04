Via dei Serragli: con cantieri e lockdown, un strada che fa fatica a ripartire

Una delle strade che è stata riaperta (in parte) a Firenze durante il Coronavirus è via dei Serragli dopo due anni di lavori e numerosi rinvii.

Chiusa in varie tranche e per diverse tipologie di intervento a marzo è avvenuta la riapertura fino a via dei Mori con il completamento dei marciapiedi e della carreggiata. Ancora rimandato invece il completamento dei lavori anche nell’ultimo tratto verso Porta Romana.