Versilia, si cappotta con l’auto dopo aver investito un cinghiale sull’Aurelia

Viareggio, un giovane di 24 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto, intorno alle 5:00 di giovedì mattina, sulla Variante Aurelia, in Versilia, a causa dell’incontro ravvicinato con un cinghiale.

Il giovane, avrebbe spiegato ai soccorritori di non aver potuto fare a meno di investire l’animale che aveva improvvisamente attraversato la strada e che in conseguenza dell’impatto l’auto si è era poi cappottata. Fortunatamente il ragazzo, nonostante i notevoli danni all’automobile, è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo ed è rimasto solo lievemente ferito, ma in via cautelativa è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo, per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi. La presenza in questo periodo di cinghiali in Versilia sta creando preoccupazione. Nei giorni scorsi a Massarosa un giovane cinghiale è stato investito da un automobilista ed in seguito alle ferite gravi è stato abbattuto dalla polizia provinciale intervenuta con l’Asl e le forze dell’ordine fra le proteste di animalisti.