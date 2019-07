Versilia: scaricava rifiuti nel fiume, incastrato da passante

Scaricava i rifiuti nel greto del torrente Versilia, che dà il nome anche alla omonima zona costiera della Toscana.

Una residente lo ha notato scaricare rifiuti nel torrente e appena ha potuto lo ha ‘incastrato’ con foto e prendendo la targa della sua auto, quindi lo ha segnalato alla polizia municipale di Pietrasanta che lo ha rintracciato e multato di 150 euro.

L’uomo abita in un comune limitrofo e abbandonava sacchetti, plastica ed altro materiale presso il torrente. “La sanzione non è sufficiente qualunque sia l’importo applicato. – spiega Elisa Bartoli, vicesindaco ed assessore all’ambiente di Pietrasanta – Questi comportamenti andrebbero puniti con i lavori socialmente utili. Le segnalazioni dei cittadini, come dimostra anche questa particolare situazione, sono molto preziose perché ci permettono, laddove non ci sono fototrappole o telecamere, di intervenire”.