Vento e mareggiate, estesa allerta arancione costa Toscana

Allerta arancione per vento e mareggiate sulla costa centro-settentrionale della Toscana e sulle isole. Raffiche fino a 100 chilometri orari nella notte e mari molto agitati: la Protezione civile invita alla massima prudenza.

Il forte vento continua a spazzare la costa toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’avviso di allerta arancione per rischio vento nelle zone costiere centrali — in particolare tra Livorno, Pisa e l’Arcipelago — dove nella notte sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari. Nelle ore successive, fino alle 18 di venerdì, la criticità passerà a codice giallo.​ Il quadro meteo resta complesso: l’allerta arancione per mareggiate resta attiva lungo tutta la costa centro-settentrionale, da Livorno fino alla Versilia, estendendosi anche alle isole dell’Arcipelago toscano. Il vento, che ruoterà da sud-ovest a ovest, alimenterà mari agitati o molto agitati, con onde previste fino a tre metri d’altezza. Sulla costa della Maremma e nel tratto meridionale della regione rimane invece il codice giallo per mareggiate, in vigore dalle 20 di oggi fino alle prime ore di venerdì.​ Secondo il Centro funzionale regionale, il picco della burrasca è atteso tra la serata di oggi e la notte, con una graduale attenuazione dei venti nella mattinata di domani. La Protezione civile raccomanda particolare attenzione alle strutture esposte, agli alberi e alle impalcature, e sconsiglia la sosta nei pressi di litorali e moli durante l’ondata di maltempo.