Vento e mareggiate, estesa allerta arancione costa Toscana

Allerta arancione per vento e mareggiate sulla costa centro-settentrionale della Toscana e sulle isole. Raffiche fino a 100 chilometri orari nella notte e mari molto agitati: la Protezione civile invita alla massima prudenza.
Il forte vento continua a spazzare la costa toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’avviso di allerta arancione per rischio vento nelle zone costiere centrali — in particolare tra Livorno, Pisa e l’Arcipelago — dove nella notte sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari. Nelle ore successive, fino alle 18 di venerdì, la criticità passerà a codice giallo. Il quadro meteo resta complesso: l’allerta arancione per mareggiate resta attiva lungo tutta la costa centro-settentrionale, da Livorno fino alla Versilia, estendendosi anche alle isole dell’Arcipelago toscano. Il vento, che ruoterà da sud-ovest a ovest, alimenterà mari agitati o molto agitati, con onde previste fino a tre metri d’altezza. Sulla costa della Maremma e nel tratto meridionale della regione rimane invece il codice giallo per mareggiate, in vigore dalle 20 di oggi fino alle prime ore di venerdì. Secondo il Centro funzionale regionale, il picco della burrasca è atteso tra la serata di oggi e la notte, con una graduale attenuazione dei venti nella mattinata di domani. La Protezione civile raccomanda particolare attenzione alle strutture esposte, agli alberi e alle impalcature, e sconsiglia la sosta nei pressi di litorali e moli durante l’ondata di maltempo.