🎧 Venduto all’asta l’ex Astor, l’albergo dove scomparve la piccola Kata

C’è un futuro per l’ex Hotel Astor, dove nel 2023 scomparve Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni, mai ritrovata. Quale sia non è ancora dato sapere, ciò è che certo è che l’asta giudiziaria fissata per ieri ha trovato un aggiudicatario, che ora ha 4 mesi di tempo per formalizzare il passaggio di proprietà davanti al notaio. Diversamente, l’immobile tornerà in vendita.

L’Ex Astor di Via Maragliano è stato venduto. L’albergo finito al centro delle cronache per la scomparsa della piccola Kata nel giugno del 2023, l’occupazione abusiva da parte di un centinaio di persone e il giro di racket, ha trovato un acquirente per via telematica, un soggetto di cui ancora non è stata resa nota l’identità e neppure il quantum che, tempo 120 giorni da ieri, data dell’asta legale fissata a ottobre a scorso, dovrà versare per aggiudicarsi definitamente l’immobile.

Teatro di una tragica pagina della vita della città, l’ex Astor era stato valutato poco più di due milioni euro, ma la base minima di offerta per ottenerne la piena ed esclusiva proprietà era fissata a 1.5 milioni, tutto questo dopo un pignoramento avviato nel 2021, dunque prima dei drammatici eventi.

Non ci ha voluto le mettere mani Palazzo Vecchio su quella struttura rimasta allo stato di scheletro, per di più fatiscente, con 57 camere e bagno di pertinenza, oltre ai locali magazzino e due resede, come emerge dalle dichiarazioni di Firenze Democratica, che a Gennaio aveva chiesto, con un emendamento al bilancio, di acquistare l’albergo per, dichiarava Cecilia Del Re, “ dare in tempi rapidi risposta all’emergenza abitativa”. Una scelta respinta dalla maggioranza che sposta futuro e interessi su altri versanti, ancora tutti da scoprire.