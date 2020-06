Vendita alcol fuori orario, 4 minimarket multati a Firenze

Quattro minimarket sono stati multati a Firenze per vendita di alcol fuori dall’orario consentito, ovvero dopo le 21. In due casi scattata anche l’aggravante di aver venduto a clienti minorenni.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale da giovedì a ieri sera secondo quanto rso noto da Palazzo Vecchio.

In particolare giovedì e venerdì sono scattate due sanzioni per altrettanti minimarket per vendita. Anche ieri sera sono stati sanzionati due minimarket per la vendita fuori orario con

l’aggravante di clienti minorenni. Per la vendita dopo le 21 la multa è di 1.000 euro, se l’acquirente ha meno di 18 anni (ma più di 14) si aggiungono 333,33 euro.