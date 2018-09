Vende alcol a 17enne in centro Firenze, scatta maxi-multa 

Maxi multa per il gestore di un minimarket di Firenze, in via Cavour, sorpreso ieri sera a vendere alcol dopo le 21 e perdipiù a un cliente minorenne, violando sia il regolamento Unesco che la legge quadro in materia di alcol.

L’uomo dovrà pagare una multa da 5.000 euro per aver venduto alcolici a un 17enne, e un’altra da 1.000 per averlo fatto dopo l’orario di vendita consentito. Il minimarket adesso rischia la chiusura, con sospensione temporanea della licenza. E’ lo stesso tipo di provvedimento notificato per gli stessi motivi nei giorni scorsi ai titolari di due esercizi di via Ghibellina e della zona di Santo Spirito, sottoposti rispettivamente a uno stop di cinque e dieci giorni.