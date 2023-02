Valditara su lettera preside per aggressione liceo Firenze: “Lettera del tutto impropria”. “Pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo”

Roma, intervenendo alla trasmissione televisiva a Mattino 5 il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha detto la sua sulla lettera scritta dalla preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, scritta a proposito dell’aggressione fascista al Liceo Michelangelo di Firenze.

“È una lettera del tutto impropria mi è dispiaciuto leggerla – ha detto Valditara – non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia piu’ posto nelle scuole; se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”.

“Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. – ha aggiunto Valditara – Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà. Chiedo ai partiti dell’opposizione maggiore responsabilità. E intanto mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva”.