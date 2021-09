Valdinievole: telemedicina per assistenza a domicilio pazienti Covid

By

Tablet, saturimetro, sfigmomanometro e termometro: sono questi i componenti del kit per il monitoraggio a distanza dei pazienti Covid.Si tratta del progetto di telemedicina per l’assistenza e la gestione a domicilio e negli alberghi sanitari che è stato sperimentato, a partire dallo scorso maggio, in Valdinievole (Pistoia) dalle unità speciali di continuità assistenziale (Usca), composte da medici e infermieri, e adesso il kit sarà messo a disposizione anche nelle altre zone della Asl Toscana Centro.

Lo rende noto la stessa Azienda sanitaria spiegando che la piattaforma informatica di telemedicina (denominata SatNav E@syCare) “è stata sviluppata dal Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’università di Pisa e da IngeniArs Srl grazie al finanziamento dell’Agenzia spaziale europea”. “Ogni parametro vitale rilevato – spiega ancora l’Asl – viene automaticamente inviato al tablet da sensori bluetooth e, insieme ad eventuali annotazioni di carattere clinico (anamnesi, esami obiettivi e terapie), viene successivamente trasmesso ad una cartella sanitaria elettronica, permettendo ai medici e infermieri Usca il controllo a distanza dello stato di salute di ogni paziente seguito; i dati possono essere resi accessibili anche ai medici di famiglia affinché riescano ad operare un efficace follow-up dei loro assistiti”.

“La piattaforma – spiega Maria Orsi, medico referente Usca Valdinievole – ci ha aiutato notevolmente a seguire i numerosi pazienti affetti da Covid-19 ricoverati negli alberghi sanitari di Montecatini Terme. Il sistema ha permesso di velocizzare il monitoraggio quotidiano di tutti i pazienti, evitando trascrizioni manuali dei parametri vitali, e di poter usufruire di una cartella clinica digitale dove raccogliere tutte le informazioni del decorso clinico, consultabile sia da computer che da dispositivi mobili”.