Vaccini in Toscana: aprono prenotazioni nati 1968-1969

Domani al via 50-51enni, da prossima settimana si passa ai vaccini per le persone 40enni

Aprirà oggi alle ore 16 la finestra per le prenotazioni sul portale regionale dei vaccini per i nati nel 1968-1969: i 53 e i 52enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale. Lo annuncia la Regione Toscana. Invece domani, sabato 15 maggio, sarà il turno dei nati negli anni 1970 e 1971 che potranno prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid. Con quest’ultimo biennio anagrafico (1970 e 1971) in prenotazione da domani, l’intera fascia anagrafica degli over 50 sarà a pieno regime. Con le medesime modalità di prenotazione per due classi di età per volta, conclude la Regione, a partire dalla prossima settimana si apriranno le agende per gli over 40, in relazione alla disponibilità di vaccini attesi nei mesi di giugno e luglio.

Prosegue la campagna vaccinale in Toscana per le persone 50 enni con le persone nate nel 1968-1969. Giovedì 13 maggio si è aperto il portale per i nati nel 1966 e nel 1967.

I dettagli sull’orario di apertura delle agende saranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale.

I nati negli anni 1970 e 1971 ( i 51 e 50enni) potranno prenotarsi sul portale sabato 15 maggio.

Il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).