Vaccini in Toscana, “50 mila sms alle persone fragili per la prenotazione”

In Toscana sono circa 40 mila pazienti fragili che hanno fatto la pre-prenotazione sul sito della Regione a fine marzo ma non sono ancora stati richiamati per l’appuntamento

Cambia la modalità di prenotazione del vaccino per i fragili che sono ancora in attesa della chiamata dall’Asl di riferimento: a partire questo pomeriggio queste persone riceveranno un sms personalizzato con il codice di prenotazione a 8 cifre utile per prenotare la somministrazione direttamente sul portale.

Questa nuova modalità, annunciata dalla Regione Toscana, riguarda le persone con patologie che rientrano nella categoria A, che si sono iscritte sul portale e che erano in attesa della chiamata dalla propria Asl.

Per velocizzare i tempi, la Regione ha deciso di adottare per questa categoria di persone la stessa modalità già in uso per la categoria B, ovvero l’invio del codice via sms e la prenotazione sul portale.

Da domani il settore sanità digitale della Regione Toscana inizierà a inviare tranche da 10mila sms al giorno in base all’ordine di registrazione sul portale. La finestra per la registrazione dei fragili, intanto, è stata chiusa e verrà riaperta nei prossimi giorni.

“La programmazione dal 3 al 9 maggio per quanto riguarda l’Ausl Toscana Centro sono previsti 6.468 vaccini a persone fragili della categoria A, da realizzare tra ospedali e territorio, e 4.620 fragili della categoria B, in hub e ambulatori territoriali”, spiega Giorgio Garofalo, dirigente igiene pubblica Ausl Toscana Centro. “Al momento sono stati 15 mila i vaccinati in quest’area appartenenti a questa categoria: il freno tirato c’è stato per l’arrivo a singhizzo dei vaccini sembra che già da ora, almeno fino a metà del mese prossimo è assicurato un arrivo dei vaccini piuttosto consistente”.

