Vaccini: hub Mandela Forum attivo per un altro mese

Vaccini: l’hub vaccinale del Mandela Forum di Firenze resterà aperto fino al 15 novembre. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani in occasione di una conferenza stampa sulla terza dose di vaccino anti Covid.

“Per vedere di raccogliere il più possibile” la richiesta di vaccino “andiamo avanti con gli hub tradizionali – ha detto Giani -. in modo che per la gente siano più distinguibili”. I grandi hub vaccinali, resteranno aperti, ha precisato “fino a fine ottobre, anzi per il palasport Mandela forum fino al 15 novembre, questo perché vogliamo fornire un servizio trasparente, molto chiaro ed agevole per la terza dose”.

Giani ha poi precisato che, in generale, gli hub vaccinali “rimarranno aperti” perché “è un sistema che ha funzionato”, ma “verificando ogni settimana lo stato della situazione per tenerli in piedi finché sono utili. Quando vediamo che il livello progressivo di gestione della terza dose ci porta ad avere questi luoghi semivuoti è evidente che noi trasferiremo la vaccinazione in altri luoghi, più contenuti a livello di presenza, ma che ci possono permettere di continuare ad assolvere quella funzione.

Alcuni di questi hub si trasferiranno già dal 30 ottobre – ha concluso – altri come appunto il Nelson Mandela abbiamo deciso, per sicurezza, di tenerlo aperto fino al 15 novembre”.