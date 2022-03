Vaccini: chiusi la domenica hub Livorno, Pisa e Lucca

Vaccini – Dal 20 marzo gli hub vaccinali di Livorno, Lucca e Pisa saranno chiusi la domenica. Questa la novità più importante della rimodulazione dell’orario che l’Azienda Toscana nord ovest ha deciso di apportare per i propri centri di vaccinazione.

In vista della fine dello stato di emergenza, previsto per il prossimo 31 marzo, e in ragione dell’attuale fase in cui si trova la campagna di vaccinazione a livello nazionale, spiega una nota, l’Asl ha infatti rimodulato gli orari di accesso per mantenere il servizio offerto proporzionale alla domanda di vaccinazione.

A Livorno l’hub vaccinale del Modigliani Forum resterà aperto fino al 31 marzo, dal lunedì al sabato in orario 8-13. A partire dal 2 aprile l’attività vaccinale riprenderà presso il centro socio-sanitario di Livorno Est, in via Impastato, dal lunedì al venerdì in orario 14-19 e il sabato dalle 8 alle 13. A Lucca, a partire da domenica 20 marzo compresa il centro vaccinale a Campo di Marte sarà chiuso tutte le domeniche. Negli altri giorni resta l’orario attualmente in vigore: apertura dal lunedì al sabato in orario 9-13 e 14:30-18:30. A Pisa a dal 2′ marzo il centro vaccinale di Ospedaletto sarà chiuso tutte le domeniche. Negli altri giorni l’orario di apertura è dal lunedì al sabato in orario 7:30-13:30 per la vaccinazione degli adulti; il martedì, il giovedì e il sabato in orario 14-19 per le vaccinazioni pediatriche. A Viareggio (Lucca) da lunedì 21 marzo a sabato 26 marzo l’hub vaccinale del Terminetto sarà aperto in orario 8.30-13.30. I vaccini pediatrici saranno effettuati il venerdì e il sabato, sempre nello stesso orario. A Pontedera (Pisa) dal 21 marzo a al 27 marzo, l’ hub vaccinale di piazza del Mercato sarà aperto tutti i giorni con orario 8-13. A Marina di Massa (Massa Carrara) il punto vaccinale del distretto in via delle Pinete è aperto dal lunedì al sabato in orario 14-20. A Massa il punto vaccinale della Casa della salute è aperto il sabato in orario 14-20 per le vaccinazioni pediatriche. A Marina di Carrara, il punto vaccinale al distretto di via Firenze (dove si effettuano i vaccini Novavax) è aperto il martedì, il giovedì e il sabato in orario 14-20.