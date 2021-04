Vaccini: Bezzini, con nuovi limiti Astrazeneca cambia linea Toscana

Lo ha detto l’assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini, in commissione sanità del Consiglio regionale, commentando le ultime indicazioni nazionali sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni.

“Le nuove raccomandazioni ci impongono di cambiare in corsa, per l’ennesima volta, la nostra programmazione. Il nostro programma era di somministrare AstraZeneca ai caregiver e ai volontari, ma ora dobbiamo ripensare la strategia per coloro che hanno meno di 60 anni, che in queste categorie sono la grande maggioranza”. Lo ha detto l’assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini, in commissione sanità del Consiglio regionale, commentando le ultime indicazioni nazionali sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni.

Il problema principale resta però la mancanza di dosi. Bezzini ha spiegato che la prossima settimana arriveranno 94mila dosi di Pfizer, che saranno riservate tutte agli over 80, mentre AstraZeneca questa settimana non ha consegnato alcuna dose e la prossima ha in programma di consegnarne solo 9mila. “Per questo stiamo chiudendo i centri vaccinali” ha commentato l’assessore aggiungendo che “sembra, ma non è confermato, che possa arrivare una prima partita di Johnson & Johnson, 10-11mila dosi, mentre ad oggi Moderna non ha riprogrammato alcuna fornitura”. Il personale degli hub chiusi, ha precisato Bezzini, “darà una mano ai medici di medicina generale che lo richiedono per vaccinare gli over 80, in modo da raggiungere l’obiettivo di vaccinare tutti entro il 25 aprile. Via via che, con il procedere dei richiami, si libereranno dosi di Pfizer dalla campagna di vaccinazione degli over 80, queste potranno essere dirottate per la vaccinazione delle categoria degli estremamente vulnerabili assieme a Moderna, anche se i nuovi limiti per AstraZeneca richiedono ora nuove soluzioni per categorie come i caregiver”.