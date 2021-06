🎧 Vaccinata la prima persona nelle Farmacie Comunali

Firenze, iniziata oggi la somministrazione del vaccino anti Covid, per le persone over 60 anni, nelle Farmacie Comunali.

È stata una signora la prima ad essere vaccinata in una delle Farmacie Comunali fiorentine: “Ho saputo per caso della vaccinazione ero in attesa e ho preferito farla direttamente qui – ha detto alla stampa la signora subito dopo aver ricevuto il vaccino – tra l’altro monodose per cui perfetto, avevo l’appuntamento ma era molto in la, per cui ho preferito anticipare e fare prima possibile come dovremmo fare tutti, anche perché se tutti ci vacciniamo insomma, sarebbe una cosa molto utile per tutti ed uscirne fuori.”

Com’è riuscita ad essere la prima?

“Praticamente l’ho saputo tramite social, che c’era questa opportunità, ho chiamato, mi hanno detto ‘sì, sì, cominciamo dalle 9:00’ e mi sono prenotata”.

Pensa che questa modalità in qualche modo favorirà la diffusione dei vaccini ulteriormente?

“Io penso di sì anzi sarebbe utile veramente se si potesse fare in tante strutture, anticipare più possibile e oltretutto dare la possibilità veramente a tutti di non stare lì a prenotare… non c’è posto… riprovare… Non tutti hanno il tempo di stare su internet a vedere se cè la possibilità o meno di prenotare, quindi aspettare le varie cose… eccetera”.

“Invierò una lettera a tutti i fiorentini tra i 60 e i 69 anni per completare la vaccinazione di questa fascia di età, per la quale manca poco, e accelerare il processo di vaccinazione grazie alla disponibilità delle farmacie – ha annunciato Dario Nardella, sindaco di Firenze, che con l’assessore al welfare Sara Funaro era presente nella farmacia comunale Europa dove sono iniziate le somministrazioni di vaccini anti-Covid – Firenze – ha detto il sindaco – è la prima città toscana e tra le prime città in Italia a somministrare il vaccino anti Covid in farmacia. Voglio ringraziare Afam, che è l’azienda delle farmacie comunali di cui il Comune è socio. Grazie ad Apoteca Natura siamo riusciti a partire subito con due farmacie comunali, grazie all’accordo concluso a livello regionale. Aspettiamo che si sblocchi la procedura anche per altre farmacie per avere così più presidi territoriali di prossimità”.

La somministrazione, a Firenze, è iniziata anche nella Farmacia comunale San Niccolò: avrebbe dovuto iniziare oggi anche la farmacia del centro commerciale Coop di Ponte a Greve che però è stato devastato dall’incendio divampato la scorsa settimana.

In podcast l’intervista alla signora prima vaccinata e all’assessora al welfare Sara Funaro, a cura di Gimmy Tranquillo.