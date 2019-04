L’Utopic Art Festival: a Livorno, nella “Villa del Presidente”, dal 18 al 21 Aprile 2019. Di cosa si tratta?

Utopic Art Festival è un festival di “arte totale”, che nasce per promuovere e dare visibilità a nuove realtà artistiche dell’area toscana e in particolar modo di quella livornese.

Il festival sarà, promettono gli organizzatori – che sono per la maggior parte ragazzi giovani – un weekend di full immersion nelle arti visive, nella fotografia, musica, danza, moda, live perfomance. Perchè utopico? Perchè l’ispirazione è quella di “un mondo utopico dell’opera d’arte totale, una sinestesia come esperienza di incontro delle molteplici forme in cui un pensiero creativo prende fisicamente forma”.

L’ambizione è dunque quella di dar vita a Livorno alla prima edizione di un festival “incentrato sulla valorizzare dell’arte in tutte le sue forme e mille sfaccettature.”

Gli organizzatori sostengono che l’idea, anzi, proprio il bisogno, di dare vita a un evento del genere derivi dalla constatazione che ” la visione dell’arte a Livorno è una realtà purtroppo ancora utopica. Spesso viene osannato il patrimonio culturale ed artistico presente nella città, ma pochi eventi in merito ad esso vengono creati.”

“Dato poi che la città di Livorno è stata candidata come capitale della cultura italiana, sentiamo il dovere, come nuovi pionieri della realtà culturale ed artistica livornese, di creare un evento che renda grazia a noi giovani ed emergenti creativi, affiancati da professionisti del campo artistico, e che dia una nuova motivazione in più alla nostra città per la propria candidatura”.

Il bello è che sono riusciti a dare vita al festival senza sovvenzioni statali, basandosi soltanto su donazioni raccolte grazie a un portale online. Dunque l’Utopic Art Festival darà voce a una folla coloratissima e giovanissima di “creativi” vari. Circa 30. Il che non è poco.

Ci saranno fotografi, come Ascanio Da Rin e Selene Rela, in arte RawFilm_, che con il progetto Urbex raccontano di luoghi lasciati in totale stato di abbandono sul territorio toscano.

Ci sarà tutto un ricchissimo settore “Street, Arti figurative ed incisioni”. Con lavori di molti writers, street artists, incisori, disegnatori, tra i quali Alessia Pinzauti e Mozzart, oltre a moltissimi altri.

Ci sarà anche un settore Moda, con creazioni di giovani emergenti come DAWID (Davide Razzauti)

e con l’haute couture di Noèll Maggini;

E ci saranno infine molte performances, istallazioni, e tanta musica: dallo hip hop livornese delle Vandel Supersonica e Gi Punto a quello fiorentino di Atox, dall’hard rock metal degli Hot Cherry Band al trio di dj producers ThreeMinds.

Utopia? Vedremo. Intanto, questa è davvero una proposta vitale ed interessante, e anche una maniera diversa di passare le vacanze di Pasqua. Succede a Livorno, grazie all’Utopic Art Festival. In bocca al lupo ragazzi!

Tutte le info pratiche e il programma degli eventi qui.

In ordine di apparizioni le immagini sono di: Mozzart, Antica Bottega De’ Balzaro,Ninjart, Indiara & Shawn, RawFilm_, Pinzauti, Dawid, Noell Maggini, Vandel & Gi Punto.

