Uomo in Arno a Firenze, in corso ricerche sommozzatori Vvf

Un elicottero e un gommone dei vigili del fuoco sono in azione all’altezza della pescaia di Santa Rosa per una persona che è stata vista cadere in Arno. Effetti personali trovati sul ponte Vespucci

Ricerche in corso in Arno a Firenze da parte dei vigili del fuoco, dopo che questa mattina un passante ha raccontato di aver visto un uomo buttarsi dal Ponte Vespucci. Sul posto, oltre ai sommozzatori e all’elicottero del pompieri, anche la squadra volante della polizia. Secondo quanto appreso, sul ponte sarebbero stati trovati alcuni effetti personali dell’uomo.

A quanto pare si tratterebbe di una persona di sesso maschile che si è lasciata cadere dal Ponte della Carraia (qualcuno parla del Ponte Vespucci, ma il gommone dei vigili del Fuoco è posizionato in direzione della Carraia appunto).

Molti i curiosi lungo le spallette dell’Arno. Tantissimi i ragazzi usciti dalle scuole che si trovano nelle vicinanze.

Abbiamo raccolto la testimonianza di un ragazzo che ci ha raccontato di avere salvato proprio in quel luogo un paio di volte un giovane africano, immigrato senza fissa dimora e fuori dal circuito dell’accoglienza ufficiale, che già un paio di volte aveva tentato il suicidio per disperazione. “Spero non si tratti di lui” ci ha racontato.

Alcune mamme ci hanno invece riferito che in varie chat whatsapp si è sparsa la voce che si tratti di un uomo che si è lanciato in Arno con in braccio il proprio figlio.

Entrambe le voci sono tutte da verificare e le diamo col benefico di inventario