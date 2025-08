Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco in provincia di Arezzo

Ieri intorno alle 23 a Montevarchi (Arezzo), due persone in sella a uno scooter “hanno sparato tre colpi di pistola, sembra con il fine di intimorire, e non uccidere, ed è rimasto ferito ad una gamba un uomo”, riuscito “a scappare” e poi soccorso dal 118.

Ieri intorno alle 23 a Montevarchi (Arezzo), due persone in sella a uno scooter “hanno sparato tre colpi di pistola, sembra con il fine di intimorire, e non uccidere, ed è rimasto ferito ad una gamba un uomo italo marocchino”, riuscito “a scappare” e poi soccorso dal 118. Lo riferisce in una nota la sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che parla di “un episodio di una gravità estrema” verificatosi tra l’area dell’ex ospedale e le logge di piazza Vittorio Veneto si è verificato.

Sempre secondo quanto riferisce la prima cittadina, ad agire “due italiani su uno scooter”, mentre il ferito è “noto alla polizia locale e alle forze dell’ordine”. Sul posto intervenuti i carabinieri “che si stanno occupando delle indagini. Dalla nostra polizia locale” messe a diposizione “le immagini della videosorveglianza in modo da favorire le indagini degli inquirenti”.

Silvia Chiassai Martini spiega anche di aver scritto stamani al nuovo questore, che si insedia oggi, “per informarlo dell’accaduto e richiedere la programmazione di interventi speciali sul nostro territorio. Non è più possibile andare avanti da decenni con una sola pattuglia di carabinieri per tutto il Valdarno senza la possibilità di avere l’azione anche della polizia di Stato che nonostante i nuovi arrivi, riesce solo a fare lavoro d’ufficio. La nostra polizia locale si sta impegnando a svolgere quattro serali su sette, ma non è possibile che la sicurezza e l’ordine pubblico siano lasciati in capo al Comune. Per questo ho richiesto un intervento concreto da parte degli organi preposti perché il Valdarno è la zona più critica dopo Arezzo e non è accettabile continuare a restare soli”.