Università: Pisa; morto Andrea Milani, nipote Don Lorenzo

Trovato morto ieri sera in strada Andrea Milani, nipote di Don Lorenzo. Probabile malore mentre era in bici, era un noto matematico

E’ stato trovato morto ieri sera in strada l’ex docente dell’università di Pisa, Andrea Milani Comparetti, 70 anni, matematico e astronomo molto conosciuto e nipote di don Lorenzo Milani.

La notizia la riporta stamani il quotidiano Il Tirreno. Il professore è stato trovato privo di vita intorno alle 22 in una via molto stretta a Ghezzano, piccolo centro alle porte di Pisa nel comune di San Giuliano Terme (Pisa).

Erano stati i familiari ieri sera a far scattare le ricerche non vedendolo rientrare a casa, nel centro di Pisa, poco dopo le 19. Milani era in sella alla sua bicicletta e, oggi, personale sanitario del 118 e polizia ipotizzano che possa aver accusato un malore mentre pedalava. Sul corpo non sono state rinvenute ferite compatibili con un impatto con altri veicoli.

Andrea Milani si è laureatonel 1970 in matematica all’Università di Milano, perfezionandosi in seguito presso la Scuola normale di Pisa. È stato membro della SIMCA (Società Italiana di Meccanica Celeste e Astrodinamica) e dell’Unione Astronomica Internazionale. Ha fatto parte inoltre del comitato che studia i pericoli derivanti da possibili impatti di corpi celesti con la Terra. Era appassionato ed esperto di metallurgia e storia della Russia, e per hobby si dilettava a scrivere storie di fantascienza.