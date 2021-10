Università: Mattarella a Pisa, accolto da manifestazione no Green pass

Università: il Capo dello Stato Sergio Mattarella fa tappa oggi al Palazzo della Sapienza a Pisa, sede storica dell’Ateneo da poco ristrutturata, primp luogo della sua visita nella città della Torre pendente. Presidio e corteo no Green pass per le strade della città.

Davanti al Palazzo Mattarella ha salutato il governatore toscano Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Provincia pisana Massimiliano Angori che lo attendevano all’esterno della Sapienza. Il presidente della Repubblica è poi in visita alla Palacus per l’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell’Università di Pisa, il 678/mo dalla sua fondazione, dove tra gli interventi ci sarà anche quello del ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa oltre che del rettore Paolo Mancarella.

La visita a Pisa di Mattarella si chiuderà alla Villa del Gombo, nell’ex tenuta presidenziale di San Rossore, per l’iniziativa promossa per i 10 anni di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani di cui dal 2011 hanno complessivamente beneficiato in oltre 370mila.

Sono oltre 200 i manifestanti ‘No Green pass’ che stanno manifestando in piazza Martiri della Libertà a Pisa contro l’obbligo della carta verde nel giorno della visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il Capo dello Stato era al Palazzo de La Sapienza, sede storica dell’Ateneo pisano, a poche centinaia di metri di distanza.

I manifestanti hanno anche dato vita ad un corteo per le vie del centro dopo avere concordato l’itinerario con i funzionari dell’ordine pubblico in piazza. La manifestazione è partita dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il Palazzo della Sapienza, e proseguirà per le principali vie del centro senza incrociare mai il corteo presidenziale.