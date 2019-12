UniSi, tweet nazista: “Fermiamo veleno intellettuale”

In seguito alle dichiarazioni e ai post nazisti e antisemiti del prof. Emanuele Castrucci, docenti e studenti hanno indetto un’assemblea aperta martedì 3 dicembre, Ore 14, presso, Aula magna del palazzo di Fieravecchia. INTERVISTA CON I PROFF. BETTINI E PICCINNI

(il comunicato di UniSI) Il Nazismo non ha solo provocato la guerra più sanguinosa e disastrosa di tutti i tempi, della quale il mondo intero ancora paga le conseguenze; non ha solo pianificato e praticato scientificamente lo sterminio di milioni di persone (ebrei, rom, disabili), una azione la cui ferocia non ha paralleli nella storia; ma ha dato vita, forza e legittimità a una ideologia che nega qualsiasi principio di umanità, nella quale si affermano come valori l’esercizio della discriminazione, della violenza e della sopraffazione.