Unicoop Firenze, ai lavoratori va il Premio Variabile di Risultato migliore rispetto al 2019

Filcams Fisascat UilTucs Toscana: “Nonostante la pandemia per unicoop un ottimo obiettivo raggiunto. Segno che la contrattazione paga e che il sacrificio delle lavoratrici ed i lavoratori è stato determinante”

Con la prossima busta paga verrà erogato ai lavoratori, un Premio Variabile di Risultato pari al 25% dell’Utile Commerciale realizzato da Unicoop Firenze, che ammonterà complessivamente a circa 6,5 milioni di euro, che verranno ridistribuiti ai circa 8 mila dipendenti, unitamente a circa 12 mila euro derivanti dal recupero delle differenze inventariali, tutto secondo i criteri concordati nel Contratto Integrativo Aziendale.

L’applicazione vedrà l’erogazione di un Premio medio di 916 euro.

Filcams, Fisascat e Uiltucs giudicano positivo il risultato conseguito, frutto della Contrattazione Integrativa, anche alla luce del contesto dato e perché in controtendenza con quanto avviene nella Distribuzione privata, dove vengono messi in discussione diritti acquisiti e livelli occupazionali.

“Mai come quest’anno, la partecipazione e il sacrificio delle lavoratrici ed i lavoratori di Unicoop- dicono i sindacati- hanno permesso di raggiungere questo importante risultato, sia per i dipendenti che per la cooperativa”.

“Le lavoratrici ed i lavoratori unicoop- prosegue il comunicato dei sindacati- insieme ai delegati, sono pronti, come sempre, a fare la loro parte per affrontare le difficili sfide che si prospettano, ma chiedono alla cooperativa comportamenti coerenti con una vera distintività, che deve vedere una proficua partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze ai confronti ed alle scelte.”

“Partecipazione e condivisione delle scelte che dovrà essere l’obiettivo comune con il quale rinnovare il contratto integrativo aziendale, che dovrà confermare la distintività cooperativa anche nella contrattazione” concludono Filcams, Fisascat e Uiltucs