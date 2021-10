UNICEF Innocenti Film Festival, la prima giornata

Al via la prima giornata della rassegna dedicata all’infanzia. Venerdì 22 ottobre, cinema La Compagnia l’UNICEF Innocenti Film Festival presenta il tema ‘Figli di un mondo pericoloso’ i film sulle storie dei bambini, dal Bangladesh, all’Iraq…

La prima giornata di festival si concentra sulla tematica ‘Figli di un mondo pericoloso’ e

presenta un programma di film che propongono riflessioni – da diverse angolazioni e dalle più

svariate aree geografiche del mondo – sulle condizioni di rischio per la salute, la crescita e

l’incolumità personale, affrontate dai bambini.

L’apertura del Festival (ore 18.30) vedrà sul palco de La Compagnia gli ospiti istituzionali, con

la partecipazione, tra gli altri, di Leonardo Bencini, Ministro Plenipotenziario del Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le proiezioni iniziano con una serie di cortometraggi:

– The Game di Felix Omondi, Kelsey Ochieng, Don Ishmael, Michael Okoth, and Samantha

Celine Okoth. Girato nelle strade tortuose di Mathare, uno degli slum più estesi di Nairobi, il

film è incentrato sulla storia di un gruppo di bambini che scopre di non avere più lo spazio per

giocare, ma riesce comunque a non rinunciare a giocare.

– Antara, di Farih Ahamad, che racconta i primi giorni di lockdown a Dhaka, la città

più popolosa del Bangladesh.

– The right words di Adrian Moyse Dullin: qui gli adolescenti di una città francese devono far fronte alla pressione esercitata su di loro dai coetanei attraverso i social media.

– A Scarecrow del cineasta Rajesh Prasad Khatri, presentato in anteprima mondiale al Busan

International Film festival, racconta di una bambina nepalese che deve abbandonare la scuola per aiutare la mamma che si guadagna da vivere realizzando spaventapasseri.

– Eggsghell di Ryan William Harris racconta di un ragazzino creativo e sensibile, che immagina il proprio spazio al sicuro mentre gli adulti e i bambini che lo circondano sono per lui in realtà una costante

Per celebrare i 75 anni di UNICEF, sulla piattaforma online del festival www.uiff.org/ ci sarà

una retrospettiva di alcune iconiche narrazioni cinematografiche dell'infanzia, dagli anni ’40 ai nostri giorni.