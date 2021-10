UNICEF Innocenti Film Festival

• ISLAND LIVING, Viktor Sigurjónsson (Iceland, 29 min) Q&A | Dialogues with Filmmakers

24 ottobre

14:00 Lungo il cammino | Short journeys

• GRANDPA’S ZOO, Adam Zhang (China, 3 min

• DOOF, Majid Sedaghat Borji (Iran, 8 min)

• LIZARD, Akinola Ogunmade – Davies Jr (Nigeria, 18 min)

• OTAVA, Lana Bregar (Slovenia, 14 min)

• THE SILENCE OF THE RIVER, Francesca Canepa (Peru, 14 min) • THE NAME OF THE SON, Martina Matzkin (Argentina, 13 min)

16:00 Nuove forme di documentario | New Form Documentaries • THE CITY WITHIN, Anna de Manincor (Italy, 30 min)

• BEING SOMEONE ELSE, Øyvind Aamli (UK, 8 min)

• LAST DAYS AT SEA, Venice Atienza (Philippines, 1h 11 min)

18:00-19:00 Workshop: Un approccio etico ai ragazzi nel documenta | Working Ethically with Children in Documentaries

Venice Atienza, Last Days at Sea; Øyvind Amali, Being Someone Else; Anne Poiret, Iraq’s Lost Generation; Maryanne Redpath, Head, Berlinale ‘Generation’; Ramya Subrahmanian, Chief, Social Protection, UNICEF Innocenti.

19:45 Awards Ceremony

Cerimonia di Premiazione | Iris Awards ceremony

21:45 Infanzia e pandemia | Children in the Pandemic

• DON’T SAY ANYTHING, Giuseppina Restifo (Italy, 5 min)

• THE GETAWAY, Nikita Popov (Russia, 30 min)

• MAHALLE’S SCHOOL, Akshay Ingle (India, 10 min)

• HOME SCHOOL, Seung jae Lee and Joe an Yu (South Korea, 4 min)