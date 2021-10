Bezzini, buco bilancio? Governo dia rimborsi Covid

Firenze, l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha risposto alla domanda di un presunto disavanzo stimato in quasi 500 milioni di cui parla oggi sul quotidiano Il Tirreno.

“Noi siamo impegnati insieme alle altre regioni, nei confronti del governo nella richiesta di rimborso delle spese Covid – ha detto Bezzini, – questo è un passaggio particolarmente importante perché è chiaro che le Regioni, non solo la Toscana, hanno sostenuto una parte rilevante delle spese che la battaglia contro il Covid ha comportato in particolare modo in ambito sanitario, ma non solo. Noi confidiamo che il governo ascolti le Regioni e che si consenta di avere un percorso verso la convergenza finanziaria che non crea tensione”.

“Le Regioni – ha ribadito Bezzini, – stanno chiedendo al Governo il rimborso” delle spese legate al Covid: “Se arriverà il percorso di convergenza verso l’equilibrio finanziario sarà più semplice, come in parte è avvenuto lo scorso anno quando ci hanno dato un rimborso parziale che però è stato importantissimo per arrivare alla quadratura del cerchio”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Fp-Cisl che si dice pronta allo sciopero. Spiega in una nota il reggente della funzione pubblica Cisl Toscana, Mauro Giuliattini: “Se fosse rispondente al vero quanto apparso stamani su organi stampa, ossia un buco di 500 milioni nella sanità toscana avvalorerebbe la critica posizione che la Fp-Cisl Toscana ha assunto nei confronti della Regione rispetto alla mancata assunzione di professionisti sanitari negli ospedali. Lo stato di agitazione proclamato dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil regionali ha prodotto un solo incontro inconcludente e dobbiamo apprendere ancora una volta dalla stampa delle difficoltà economiche della sanità toscana”.